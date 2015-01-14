В Москве уже поняли, что "эпоха благостного развития" российской экономики закончилась

Эпоха благостного развития экономики для России миновала безвозвратно, считает глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, пишет РИА Новости.

"Мне кажется, что факты нашей жизни подтверждают, что новая экономическая реальность, что глобальная экономика никогда не будет такой, как была в периоды между 2000-2007 годами, и что российская ситуация никогда не будет такой, она будет гораздо более сложной, она и есть гораздо более сложная", — сказал Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.

Читайте такжеМинистр экономики РФ призвал россиян думать не о санкциях и нефти, а о здоровьеМинистр процитировал высказывание Ленина: "Эта эпоха благостного развития миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более порывистой, скачкообразной, статичной, конфликтной".

Он отметил, что эти слова были написаны Лениным ровно 100 лет назад. "Мне кажется, что во многом ситуация похожа на ту. Действительно, настал гораздо более скачкообразный, конфликтный, труднопредсказуемый период, поэтому наши меры должны быть адекватны и в ситуации, когда нефть стоит 130 (долларов за баррель — ред.), и в ситуации, когда она стоит 30", — добавил Улюкаев.