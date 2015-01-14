Глава крупнейшего российского банка: Банковский кризис в РФ будет масштабнейшим

"Конечно, очевидно, что банковский кризис будет масштабнейшим", - сказал он, передает ТАСС.

Российские банки с середины прошлого года открыто заявляют о наличии проблем с валютной ликвидностью из-за режима санкций и роста просроченных долгов из-за ситуации в экономике. Для поддержки банков в непростое время Банк России последовательно вводил новые инструменты предоставления ликвидности, включая нестандартные, а правительство приняло решение о докапитализации банковского сектора на 1 трлн рублей.

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В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство передаст для повышения капитализации российских банков Агентству по страхованию вкладов до 1 трлн рублей в виде облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме того, был подписал закон о повышении в два раза лимита страховых выплат по банковским вкладам из фондов Агентству по страхованию вкладов (АСВ) - с 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей.

По оценке первого вице-премьера Игоря Шувалова, докапитализация банков через АСВ и увеличение размера страхования вкладов граждан до 1,4 млн рублей позволят застраховаться от дополнительных рисков для банковской системы и экономики в целом.

"Вся наша экономика будет государство"

Также, по его словам, обсуждение вопроса о том, как потратить резервные фонды, является самой плохой формой обсуждения экономической политики и может свидетельствовать о том, что средства фондов будут потрачены достаточно быстро.

"Если мы обсуждаем только то, за какой период времени мы потратим фонды, то тогда я абсолютно согласен, что мы потратим эти фонды значительно быстрее, чем мы себе это можем сегодня представить, и с печальными последствиями для экономики", - сказал он.

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По словам Грефа, уже через год доля государства в экономике может "увеличиться драматически".

"По нашим подсчетам, при цене в $45 за баррель нефти придется сформировать примерно около 3 трлн руб. резервов за 2015 год. Это означает, что государство будет капитализировать банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными группами. У нас будет громадное, большое государство, вся наша экономика будет государство", - считает Греф.

Вместе с тем Греф считает, что государство должно в максимально короткие сроки завершить дискуссию о приоритетах своей политики.

"Эту дискуссию надо максимально быстро закончить. Это хорошая дискуссия, но она должна быть закончена в максимально короткий промежуток времени, и должны быть объявлены направления политики", - сказал Греф.

Он считает, что пока правительство РФ не сформулировало цели своей политики.

"Я прочитал все документы правительства и не увидел цели экономической политики", - сказал глава Сбербанка, отметив при этом, что Центральный банк в нынешних условиях действует профессионально и рационально.

"Мы понимаем, что будет делать Центральный банк. Мы понимаем, что, наверное, ставки (Банка России. - ред.) будут снижаться, но, честно говоря, очень мало понимания того, что будет делать правительство".

Ранее УНИАН сообщал, что, по результатам последних опросов, проведенных международными исследовательскими компаниями GfK и Synovate Comcon, темы роста цен, девальвации рубля, необходимости экономии личных средств в четвертом квартале по своей значимости для россиян впервые за последние месяцы опередили тему военных действий в Украине.