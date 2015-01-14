Всемирный банк ухудшил прогнозы роста мировой экономики

Об этом говорится в исследовании банка "Глобальные экономические перспективы", сообщает Прайм.

По оценкам аналитиков, в 2017 году рост глобальной экономики замедлится до 3,2%.

В 2014 году рост мировой экономики, по оценке ВБ, составил 2,6%.

Рост экономик развивающихся стран, по мнению аналитиков банка, в 2015 году ускорится до 4,8% с 4,4% в 2014 году. Однако прогноз также ухудшен – ранее ожидался рост в этом году на 5,4%.

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"Вслед за еще одним разочаровывающим годом, каким стал 2014 год, развивающиеся страны должны ощутить в этом году некоторое ускорение темпов своего экономического роста, чему отчасти способствуют умеренные цены на нефть, усиление экономики США, сохранение низких глобальных процентных ставок и ослабление сдерживающих факторов в нескольких крупных странах с формирующимся рынком", - говорится в докладе.

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Прогноз темпов роста в развивающихся странах в 2016 году банк понизил до 5,3% с 5,5%. В 2017 году этот показатель увеличится до 5,4%.