Средняя зарплата украинцев превысила 9 тысяч гривень

Реальная заработная плата в сентябре 2018 года по сравнению с августом снизилась на 1,2%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года увеличилась на 23% и составила 9042 гривни.

Читайте такжеУкраина является самой бедной страной Европы – отчет МВФ

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с августом 2018 года средняя номинальная зарплата увеличилась на 0,7%.

Реальная заработная плата в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года увеличилась на 12,9%, а по сравнению с августом 2018 года – снизилась на 1,2%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.