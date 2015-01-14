Гонтарева 16 января объяснит в Раде ситуацию на валютном рынке

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева выступит в Верховной Раде 16 января, сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook со ссылкой на календарный план работы парламента.

«16 января 2015 года, согласно календарному плану работы Верховной Рады Украины, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева примет участие в пленарном заседании Верховной Рады», - говорится в сообщении.

Глава НБУ также сегодня лично подтвердила намерения выступить в парламенте. «Буду в пятницу, в 10 утра», - сказала она журналистам, выходя из здания Кабинета министров.

Читайте такжеГонтарева заявила, что МВФ подтвердил выполнение Нацбанком всех рекомендацийКак сообщал УНИАН, вчера народный депутат Украины Николай Томенко сказал, что фракция БПП предлагает заслушать председателя Национального банка Валерию Гонтареву в среду, 14 января.

“Это историческая встреча, я надеюсь. Наконец-то мы ее увидим”, - сказал Томенко.

При этом он подчеркнул, что нужно “совместно послушать и понять, как действует национальная валюта”. “Не поймем, тогда будем принимать кадровые решения”, - сообщил Томенко.

Ранее председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявлял, что намерен пригласить главу НБУ для доклада парламентариям на пятницу, 16 января, во время часа вопросов к правительству.