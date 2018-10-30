Россияне установили рекорд по кредитам для погашения кредитов

Каждый пятый россиянин старше 60 лет взял в банке как минимум один кредит. Средний размер долга пенсионеров составляет 107,2 тысячи рублей.

Россияне за первое полугодие 2018 года набрали новых кредитов для покрытия старых на 68,3 миллиарда рублей (1,04 миллиарда долларов). Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

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"В среднем сумма потребительского кредита на рефинансирование долгов выросла на 17 процентов и составила 520 тысяч рублей (7900 долларов)", - говорится в сообщении.

1 октября сообщалось, что каждый пятый россиянин старше 60 лет взял в банке как минимум один кредит. Средний размер долга пенсионеров составляет 107,2 тысячи рублей (1630 долларов).

20 августа рейтинговое агентство "Эксперт" предупредило, что неоправданный рост потребительского кредитования может спровоцировать в России банковский кризис в течение двух лет. По мнению аналитиков, повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля приведут к снижению платежеспособности населения, реальные доходы которого в последние годы не росли. Все это должно спровоцировать рост дефолтов по кредитам физических лиц в 2019-2020 годах.