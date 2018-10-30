Банкротство физлиц: плюсы и минусы нового законодательства

Недавно Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства, в частности – банкротства физических лиц. Эти изменения в законодательстве Украины дадут возможность цивилизовано, в правовом поле разрешить споры между кредиторами и заемщиками физическими лицами. В результате чего первые гарантированно получат удовлетворение своих требований (их части), а должники смогут начать жизнь «с чистого листа». Правда, не без ограничений – в течение 5 лет после банкротства этим физическим лицам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, брать кредиты, выступать поручителями.

С вступлением в силу Кодекса, утратит силу Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». В тоже время, заемщики валютной ипотеки получат льготные условия погашения своих кредитов, если являются владельцами единственного жилья (квартир не более 60 м2 или домов не более 120 м2) – для них будут применяться льготная ставка (на уровне индекса депозитов 12-мес (индекс НБУ) плюс 0,5% годовых) и значительно увеличенные сроки погашения (до 10 лет).

Важно, что продажа имущества банкрота будет осуществляться только через электронный аукцион

Важно, что продажа имущества банкрота будет осуществляться только через электронный аукцион. Также будут согласовываться условия продажи (состав имущества, стартовая цена, шаг аукциона, текст публикации) между комитетом кредиторов и залоговыми кредиторами. Это, определенно, минимизирует возможные злоупотребления со стороны участников торгов. А также уменьшит количество обжалований результатов аукциона, и обеспечит банкроту наивысшую цену продажи его имущества.

Процедура банкротства будет проходить с обязательным участием арбитражного управляющего, как квалифицированного специалиста в этой отрасли. Считаю, это очень правильным шагом. Напомню, раньше суд мог назначить ликвидатором банкрота главу ликвидационной комиссии. А это мог быть, к примеру, бывший директор, не имеющий свидетельства арбитражного управляющего…

Прозрачности процедуры банкротства будут также способствовать новые нормы, согласно которых, арбитражный управляющий обязан отчитываться перед комитетом кредиторов не только о вознаграждении и расходах, а и о своей работе, ходе процедуры банкротства, предоставлять кредиторам информацию о финансовом состоянии должника.

Процедура банкротства будет проходить с обязательным участием арбитражного управляющего

В свою очередь комитет кредиторов получит право в любой момент обратиться в суд с ходатайством о замене арбитражного управляющего, не зависимо от наличия в действиях последнего нарушений.

В этой части важно, по какому пути пойдет судебная практика. Хочется верить, что суды, при рассмотрении соответствующих ходатайств, будут оценивать все обстоятельства дела в совокупности, а не «идти на поводу» у комитета кредиторов. Однако суд имеет право отказать в возбуждении дела о банкротстве, если не предоставлено доказательств авансирования вознаграждения распорядителю имущества.

Впрочем, есть и обратная сторона медали Кодекса – уменьшение размера долга, необходимого кредитору для инициирования дела о банкротстве. Это может повлечь за собой увеличение количества дел о банкротстве, а в некоторых случаях, может блокировать деятельность предприятий.

Еще одним отрицательным моментом я считаю положения Кодекса касательно полномочности собрания кредиторов. Если кредитор, которому принадлежит ¾ голосов на общем собрании, не будет на него являться, общее собрание провести невозможно, соответственно, невозможно сформировать комитет кредиторов и двигаться по процедуре дальше.

Впрочем, есть и обратная сторона медали Кодекса – уменьшение размера долга, необходимого кредитору для инициирования дела о банкротстве

Остановив граничные сроки этих процедур, авторы законопроекта не определили последствия выхода за рамки этих сроков. Более того, с 2013 года практика показала, что задекларированные в законе о банкротстве сроки банкротства часто невыполнимы по разным причинам. Например, банкротство крупных предприятий, у которых много имущества. Или же необходимость принятия мер по возврату имущества должника от третьих лиц. Либо обжалование процессуальных документов участниками дела о банкротстве и т.п.

Хотя в целом Кодекс по процедурам банкротства содержит достаточно прогрессивных и новаторских положений, идущих в ногу с мировыми стандартами.

Вадим Кизленко, адвокат, арбитражный управляющий ЮФ «Ильяшев и Партнеры»