НБУ нарастил выдачу банкам наличности до 114 миллиардов

За этот период в НБУ вернулось более 100,3 миллиарда гривень пригодных к обращению и изношенных банкнот.

Национальный банк Украины в январе-сентябре выдал банкам, в том числе на хранение, почти 114,4 миллиарда гривень наличности, что на 11,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Нацбанка, за этот период в НБУ вернулось более 100,3 миллиарда гривень как пригодных к обращению, так и изношенных банкнот, что на 22,6% меньше показателя за аналогичный период 2017 года.

Также в НБУ отметили рост объемов продаж и покупки наличных на межбанковском рынке в текущем году.

Регулятор пояснил, что постепенно передает часть своих запасов на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными областей Украины, и сегодня банки частично обеспечивают наличными большинство регионов Украины.

В частности, речь о Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской, Черкасской областях.

Отмечается, что впоследствии география деятельности уполномоченных банков расширится, и к концу 2018 года делегированная модель наличного обращения должна заработать почти во всех регионах страны. В перспективе в собственности НБУ останутся только два кассовых центра в Киеве и Львове.

Справка УНИАН. Национальный банк с 2016 года начал реализацию Концепции организации наличного обращения, предусматривающей переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения на делегированную модель.

В настоящее время "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль" имеют статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ.

Кроме того, восемь компаний получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.