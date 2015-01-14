НБУ может раскрыть информацию о реальных владельцах банков

Национальный банк Украины имеет право обнародовать информацию о банках, которые получили рефинансирование.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, об этом заявил первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук в ходе встречи с руководителями крупнейших банков, обсуждая с банкирами законодательные изменения, принятые Верховной Радой в конце декабря прошлого года.

«Абсолютно открытой для общества станет процедура предоставления банкам рефинансирования», - цитирует пресс-служба слова Писарука.

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Кроме того, первый замглавы регулятора отметил несовершенную «отчетную» дисциплину банков, которая снижает эффективность системы раннего реагирования Нацбанка.

"Одной из стратегических задач Национального банка Украины является введение существенных ограничений по кредитованию банками связанных лиц. Проведение таких операций в значительных объемах подрывает стабильность банковского сектора", - сообщил Александр Писарук.

По его словам, разработан ряд законодательных изменений, которые позволят более четко идентифицировать связанных лиц и значительно усилить ответственность владельцев и менеджмента банков за проведение операций со связанными лицами, искривление статистической отчетности и их действия или бездействие, которые привели к банкротству банка.

Писарук также сообщил, что согласно с новыми законодательными изменениями регулятор также имеет право обнародовать информацию о реальных собственниках банков.

«Национальный банк проводит значительную работу по раскрытию информации о конечных собственниках банков. Сегодня почти каждый день мы встречаемся с реальными владельцами банков, иногда с несколькими в день. Иногда - это известные нам люди, а иногда и нет», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, В 2015 году вступили в силу изменения в закон "О Национальном банке Украины" относительно раскрытия информации о выдаче кредитов банкам от НБУ, согласно которому Нацбанк будет публиковать данные об объемах рефинансирования, а также названия банков, суммы и виды кредитов по каждому банку.