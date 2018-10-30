Счетная палата в третий раз за год проверяет систему Prozorro

Нефедов считает, что сотрудники Счетной палаты явно не разбираются в сложных информационных технологиях.

Счетная палата Украины начала уже третью по счету с начала года проверку системы электронных государственных закупок Prozorro.

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Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНИАН.

"У нас идет третья по счету проверка от Счетной палаты системы закупок с начала года", - сказал он.

Также Нефедов отказался комментировать недавний отчет Счетной палаты о том, что якобы из-за монопольного положения Prozorro госбюджет теряет средства.

"Они явно не разбираются в сложных информационных технологиях. Комментировать это сложно. Большая часть информации, приведенной в этом отчете, она просто не соответствует действительности. Там изложены факты, которые фактами не являются", - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу. В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе Prozorro на сумму 500,3 миллиарда гривень.