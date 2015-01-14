В России решили продать валюты на $7,5 млрд ради стабилизации курса рубля

Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Мы считаем экономически эффективным использовать право задействования средств Резервного фонда для бюджета, - сказал он. - То есть мы вместе с ЦБ реализуем часть наших резервов правительства, которые хранятся в валюте, выйдем в рубли, разместим эти рубли на депозитах банков".

Глава Минфина отметил, что разрешенный для использования в 2015 году объем Резервного фонда составляет 500 млрд руб. (около $7,5 млрд - УНИАН).

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Силуанов пояснил, что данные действия будут способствовать стабилизации курса, пойдут на пользу ликвидности. "Мы будем иметь ресурс для финансирования наших расходов, которые необходимо будет сделать в начале года", - добавил министр.

При этом Силуанов отметил, что данное решение не означает, что вся сумма будет продана на рынке одномоментно. "Когда мы говорим, что мы хотим выйти на 500 млрд руб., это не значит, что 500 млрд в долларовом эквиваленте выйдут на рынок. Такого не будет. Это будет решение ЦБ исходя из ситуации на валютном рынке", - сказал министр.

"Частично это будут деньги, выпущенные ЦБ, но это и предполагает трата резервов правительства, - продолжил глава Минфина. - Либо эмиссия, либо продажа на валютном рынке - исходя из ситуации на валютном рынке". При этом он добавил, что такие действия не окажут инфляционного эффекта.

Напомним, сегодня УНИАН сообщал, что российский рубль падает вслед за нефтью: на максимуме, на открытии курс евро достиг отметки в 78,21 руб., доллар – 66,44 руб.