В Prozorro заработал автоматический поиск подозрительных закупок

Новая система позволит выявлять подобные закупки еще на ранних стадиях проведения тендеров.

Система электронных государственных закупок Prozorro первой в мире запустила механизм для автоматического поиска подозрительных закупок еще на ранних стадиях проведения тендера с последующим отправлением их на мониторинг государственным аудиторам.

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Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНИАН.

"Мы первая страна в мире, которая это запускает", - сказал он.

По словам Нефедова, новая система состоит из 35 риск-индикаторов, по которым будет "прогоняться" каждый тендер.

Эти индикаторы разделены на две группы: процедурные (несоблюдение норм законодательства) и вероятностные.

По словам замминистра, на основе проверки с помощью индикаторов будет создаваться массив данных, который будет автоматически оцениваться системой на предмет риска и подозрительности.

Заместитель председателя Государственной аудиторской службы Александр Шкуропат подчеркнул, что главной идеей работы нового механизма является именно предупреждение сомнительных торгов.

По его словам, в случае получения уведомления от новой системы Госаудитслужба будет толерантно обращаться к заказчикам торгов, чтобы они исправили нарушения. В случае игнорирования таких обращений служба будет выходить на проверки с фиксацией нарушений и последующим обращением в правоохранительные органы.

"Мы надеемся, что сможем усилить первый этап этого мониторинга, чтобы мы своевременно предупреждали о неэффективном использовании с целью недопущения существенных нарушений",－сказал он.

В отличие от рассмотрения жалоб Антимонопольным комитетом Украины, начало мониторинга Госаудитслужбой не будет останавливать сам процесс закупки.

Весь процесс мониторинга одной процедуры будет занимать до 15 рабочих дней.

Как сообщал УНИАН, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу. В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе Prozorro на сумму 500,3 млрд грн.