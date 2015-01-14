Профицит внешней торговли товарами в Украине за 11 месяцев составил $293 млн

За аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 12,378 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

В январе-ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 11,3% - до 50,114 млрд долл., импорт - на 27,6%, до 49,820 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-ноябре 2014 года составил 1,01 (в январе-ноябре 2013 года – 0,82).

Ранее УНИАН сообщал, что профицит внешней торговли товарами в Украине за десять месяцев составил почти $570 млн.