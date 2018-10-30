Валюта в Украине дешевеет: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 31 октября: 100 USD – 2816.4437 грн; 100 EUR – 3202.8598 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2816.4437 (30 октября – 2820.2526)

100 EUR – 3202.8598 (30 октября – 3209.7295)

Во вторник, 30 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,15/28,17 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 2 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1778 грн/долл.