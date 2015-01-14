НБУ может ликвидировать неплатежеспособный "Актабанк"

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, фонд считает ликвидацию банка и возмещение вкладчикам средств за счет Фонда гарантирования наименее затратным способом выведения банка с рынка.

«Фонд обратился в Национальный банк Украины с предложением отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Актабанк», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что с 15 января будут приостановлены выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка через учреждения банка «Михайловский», при этом Фонд уточняет, что выплаты будут возобновлены не позднее чем через семь дней с момента принятия решения о ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 сентября ввел временную администрацию в «Актабанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Нацбанк 15 августа повторно отозвал валютную лицензию у «Актабанка», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, но в начале июня банк добился отмены решения регулятора в судебном порядке.

Днепропетровская прокуратура завела уголовное дело за растрату более 400 млн грн средств вкладчиков в отношении должностных лиц «Актабанка», которые посредством проведения запрещенных финансовых операций вывели средства из банка и перевели их в наличность.

Справка УНИАН. «Актабанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.