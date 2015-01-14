В России оценили потери от падения цен на нефть в 3 трлн рублей

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

"Мы считаем, что при цене на нефть в $50 за баррель у нас потери доходов будут около 3 трлн руб.", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что существует проблема с источниками финансирования бюджета и под это нужно подстраиваться. "Не может государство тратить столько средств, сколько было при цене на нефть в $100 за баррель", - уверен Силуанов. "Иначе мы проедим резервы, а потом будем занимать у Центрального банка, и это приведет к инфляции, а инфляция - это индексация расходов и вхождение в так называемый инфляционный штопор", - отметил глава Минфина.

"Сейчас мы видим, что цена на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко к дну", - прокомментировал ситуацию на мировых рынках Антон Силуанов.

Февральский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE сейчас торгуется на уровне $45,74 за баррель.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирный банк в четыре раза ухудшил прогноз спада экономики России.