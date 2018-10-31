НБУ отозвал лицензии у двух банков

Решения приняты в связи с реорганизацией банков путем присоединения к другим финучреждениям.

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у банка «Центр» и «ВиЭс Банка».

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Как сообщается на сайте НБУ, решения приняты в связи с реорганизацией банков путем присоединения к другим финучреждениям: банка «Центр» к «МТБ Банку», «ВиЭс Банка» к «ТАСкомбанку».

Отмечается, что реорганизация проведена по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Справка УНИАН. В марте 2017 года Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, а также упрощает процедуру слияния и поглощения банков.

Национальный банк Украины представил разрешение на присоединение банка «Центр» к «МТБ Банку» 10 августа, «ВиЭс Банка» к «ТАСкомбанку» - 10 июля 2018 года.