Гривня на межбанке выросла до 16,27 за доллар
18:01, 14 января 2015Финансы
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В среду, 14 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 16,03/16,27 грн/долл. против 16,12/16,37 грн/долл. на открытии торгов.
Котировки гривни на межбанке повысились до 16,27 за доллар / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги активизировались.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,90/19,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2420/0,2460 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8288 грн/долл., к этому часу было заключено 185 соглашений, объем торгов составил 262,25 млн долл.
Напомним, вчера гривня закрыла межбанк на отметке 16,37 за доллар.
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