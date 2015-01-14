Гривня на межбанке выросла до 16,27 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги активизировались.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,90/19,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2420/0,2460 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8288 грн/долл., к этому часу было заключено 185 соглашений, объем торгов составил 262,25 млн долл.

Напомним, вчера гривня закрыла межбанк на отметке 16,37 за доллар.