Активы работающих в Украине банков выросли на 14 миллиардов

На начало октября в Украине работал 81 банк.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за сентябрь 2018 года выросли на 14,051 млрд грн, или на 1% – до 1,355 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков выросли на 21,370 млрд грн, или на 1,6%.

Обязательства банков выросли на 1,5% в сентябре и на 3,2% с начала года - до 1,211 трлн грн.

Капитал банков сократился на 2,8% в августе и на 10,3% с начала года - до 144,6 млрд грн.

Также сообщается, что на начало октября в Украине работал 81 банк, как и месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 млрд грн, или на 6,4%, – до 1,336 трлн грн.