Спецсчета для водоканалов поставят под угрозу существование отрасли - руководители предприятий

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Киеве высказали главы трех водоснабжающих предприятий Украины – «Белоцерковвода», «Черниговводоканал» и «Ивано-Франковскводоэкотехпром».

«Это может повлиять не то что на нашу работу, а вообще ставит под угрозу существование отрасли… Если будет дисбаланс во взаиморасчетах за услуги, то в конечном счете это приведет к тому, что те, кто слабее, просто остановят свою работу», - сказал директор КП «Черниговводоканал» Александр Шкинь.

Как пояснила директор «Белоцерковводы» Ольга Бабий, к таким последствиям приведет то, что предлагаемое правительством введение спецсчетов (проект закона №1538 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования расчетов за энергоносители, а также для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций» - УНИАН) фактически оставит водоканалы без оборотных средств, из-за чего они не смогут выплачивать зарплаты и рассчитываться за электроэнергию, которая, по ее словам, составляет около 50% в структуре себестоимости тарифов на воду.

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Бабий также отметила, что введение спецсчетов могло бы быть актуальным при существовании экономически обоснованных тарифов на водоснабжение. Однако, по ее утверждению, после того как с 1 июля 2014 года тарифы были повышены до экономически обоснованного уровня, затраты водоснабжающих предприятий существенно выросли из-за роста цен на электроэнергию и общей инфляции в стране. Поэтому ныне действующие тарифы на воду не покрывают всех затрат предприятий, а государство не спешит возмещать им разницу в тарифах.

«Государство сейчас должно водоканалам около 1,5 млрд грн, которые они должны были бы получить… это реальный убыток», - отметила Бабий.

Она также высказала предположение, что введение спецсчетов лоббируют представители энергетической отрасли, в пользу которых и будут списываться средства со спецсчетов в случае их внедрения.

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В свою очередь, также присутствовавший на пресс-конференции директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Романюк подчеркнул, что законопроект, предусматривающий введение спецсчетов для водоканалов, уже вносился на рассмотрение парламента ранее, однако не был поддержан. В завершение пресс-конференции ее участники обратились ко всем членам парламентской коалиции с призывом не голосовать за указанный законопроект, учитывая негативные последствия, к которым приведет его принятие.

Как сообщал УНИАН, в конце августа прошлого года Кабинет министров Украины уже подавал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 4557а, которым предлагалось внедрить счета со специальным режимом использования для оплаты услуг централизованного тепло- и водоснабжения. В частности, данным законопроектом предлагалось установить, что оплата услуг централизованного водоснабжения и водоотвода потребителями осуществляется путем перечисления средств на текущие счета со специальным режимом использования (спецсчета) для проведения расчетов с энергопоставщиком, а также для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций. Как говорилось в пояснительной записке к документу, его принятие должно было обеспечить эффективное функционирование сферы тепло-, водоснабжения и водоотвода, улучшить состояние расчетов за потребленные энергоносители и создать условия для погашения предприятиями займов, полученных от международных финансовых организаций. Однако в ноябре прошлого года законопроект был отозван из Верховной Рады.