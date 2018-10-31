Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле до конца года

Израиль станет 46-й страной, с которой Украина имеет свободную торговлю.

Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Израилем до конца года.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Соглашение будет подписано до конца года. Израиль станет 46-й страной, с которой Украина имеет свободную торговлю", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 28 марта завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. Также стороны утвердили план дальнейшего подписания соглашения, включающий юридическую выверку текста соглашения и его подачу соответствующим органам обеих стран.