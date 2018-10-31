В украинских банках стало меньше проблемных кредитов
13:14, 31 октября 2018Финансы
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Объем таких кредитов на начало сентября вырос до 663 миллиардов гривень.
Доля проблемных кредитов в украинских банках сократилась до 54,3% / фото УНИАН
Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за сентябрь 2018 года сократилась до 54,31% с 55,03% месяцем ранее.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало октября вырос до 662,8 миллиарда гривень с 655,9 миллиарда гривень на начало сентября.
Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составляла 54,5%, а их объем – 595 миллиардов гривень.
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