Правительство хочет ежегодно утверждать по 1,5 тысячи международных стандартов
Кабинет министров до 2021 года планирует ежегодно принимать по 1,5 тысяч европейских и международных стандартов, чтобы синхронизировать отечественные нормы с европейскими.
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Об этом на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Это позволит расширить возможности интеграции бизнеса, взаимоподдержки и информирования, кооперации и совместных предприятий", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 4 позиции - до 76-го места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.
Президент Украины Петр Порошенко считает реалистичным вхождение страны в ТОП-50 рейтинга Doing Business в течение короткого промежутка времени.
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что принятие законопроекта о дерегуляции в перспективе позволит подняться на 44-е место в Doing Business с 76-го, привлечь более 10 млрд долл. дополнительных инвестиций, а также вывести около 15% предприятий из тени.
Верховная Рада до сих пор не приняла основные дерегуляционные законопроекты для повышения позиции Украины в рейтинге - законопроект об отмене паевого участия в строительстве и комплексный законопроект о дерегуляции.