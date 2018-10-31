Украина поднялась в рейтинге Doing Business на пять позиций - Всемирный банк

В целом в регионе Европы и Центральной Азии, к которому принадлежит и Украина, заметно повысились темпы осуществления реформ.

Украина поднялась на пять позиций и заняла 71 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019.

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Об этом говорится в пресс-релизе представительства Всемирного банка в Украине.

Согласно сообщению, Украина в рейтинге легкости ведения бизнеса поднялась с 76 места на 71.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии, к которому относится и Украина, самые высокие рейтинги оказались у Грузии, которая переместилась на шестое место по сравнению с девятым местом в прошлом году.

Десятое место заняла Македония, поднявшись на одну позицию.

"Заметные успехи в этом году продемонстрировали Азербайджан и Турция. В регионе повысились темпы осуществления реформ - в прошлом году было реализовано 54 реформы по сравнению с 43 реформами годом ранее", - отмечается в сообщении.

В десятку лидеров рейтинга легкости условий ведения бизнеса вошли Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Китай, Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания, Македония.

Как сообщал УНИАН, в рейтинге Doing Business 2018 Украина поднялась на 4 пункта – до 76-го места за счет упрощения строительных процедур, защиты миноритарных инвесторов и уменьшения налогов.