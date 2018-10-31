Жизнь без долгов. Украинцам разрешили стать банкротами

Через полгода любой украинец, который имеет непогашенные долговые обязательства, получит возможность начать жизнь с чистого листа. И все благодаря принятому парламентом Кодексу по процедурам банкротства, который вступит в силу через шесть месяцев после опубликования. Документом, кроме прочего, устанавливается особый пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов, но при этом отменяется мораторий на изъятие квартир у должников, действующий с 2014 года. Помимо этого, Кодекс содержит массу нововведений, которые могут коснуться огромного количества граждан нашей страны.

Как стать банкротом и зачем?

Кодекс, помимо реформы процедуры банкротства юридических лиц, впервые в Украине предусматривает возможность банкротства физических лиц. И это - основная новация, ведь ранее институт банкротства рядовых граждан в украинском законодательстве отсутствовал, подчеркивает партнер АФ Pragnum Наталия Харчук.

По ее словам, Кодекс дает возможность физлицам-должникам, в случае сложной финансовой ситуации, инициировать процедуру банкротства и избавиться от долговых обязательств, тогда как кредитор лишен такого права. А это значит, что никто из кредиторов не сможет инициировать банкротство должника.

Но, смогут ли граждане, у которых накопились долги, выйти из них путем процедуры банкротства и начать новую жизнь?

Согласно документу, дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, причем при участии арбитражного управляющего.

Чтобы начать процедуру, у должника должны быть средства, необходимые для оплаты услуг арбитражного управляющего, как минимум, за три месяца его работы. Эти деньги авансируются на депозитный счет суда из расчета трех минимальных зарплат за один месяц работы. Задолженность должника перед кредиторами должна составлять не менее тридцати минимальных размеров заработной платы.

Как рассказывает Харчук, возможны два варианта развития событий - процесс реструктуризации долгов или объявление о банкротстве. Реструктуризация предполагает реализацию части имущества должника в пользу долга, отсрочку, рассрочку или списание долга, изменение сроков и размера долга, а также возможность вернуть долг третьей стороной. При этом срок реструктуризации не должен превышать пять лет, в случае погашения долгов по кредитам на жилье - 10 лет.

«Кодекс устанавливает пятилетний особый период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам. Если в течение 120 дней после открытия производства по делу о неплатежеспособности не было принято решение о реструктуризации долга, то физлицо признают банкротом и начинается процедура погашения обязательств. В ходе процедуры реализуется имущество должника, которое относится к ликвидационной массе. Это не означает, что человек останется на улице, без всякого жилья и средств к существованию. В состав ликвидационной массы не включается жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника - квартира общей площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи должника, или жилой дом, общей площадью не более 120 квадратных метров, и не является предметом обеспечения, а также иное имущество должника, на которое согласно законодательным актам Украины не может быть обращено взыскание», - пояснила Харчук.

По ее словам, для физлиц, после принятия такого кодекса, существует ряд плюсов. Во-первых, можно решить вопрос с долгами законным путем. Больше не придется общаться с кредиторами и, тем более, с коллекторами.

Во-вторых, долг перестанет расти. Начисление процентов, штрафов и пени по просроченным кредитам и займам прекратится.

В-третьих, с должника не смогут потребовать сверх того, что есть в его собственности, забрать единственное жилье и предметы первой необходимости.

В-четвертых, в результате процедуры задолженность будет погашена или списана.

Но есть и свои минусы банкротства. Дело в том, что сама процедура сложная и не бесплатная. Нужно, как уже было сказано выше, как минимум, оплатить услуги арбитражного управляющего за три месяца его работы.

Кроме того, в течение пяти лет после признания физического лица банкротом, такой человек обязан перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности. Также физическое лицо не может считаться таким, которое имеет безупречную деловую репутацию, в течение трех лет после признания его банкротом.

«Безусловно, банкротство - далеко не самая приятная процедура, но у нее, как ни странно, есть большой плюс - освобождение от накопившихся долгов. Возможность банкротства физических лиц является своевременным и важным шагом, который способствует урегулированию финансовых споров и позволит должнику вырваться из долговой ямы. Ведь после официального признания человека банкротом, кредиторы не смогут больше требовать от него никаких выплат», - отметила Харчук.

Госорганы – «за»

Авторы документа считают, что внедрение в Украине института банкротства физлиц, который давно существует в цивилизованных странах, повысит уровень защищенности прав кредиторов, усовершенствует процедуру продажи имущества должника – теперь исключительно на аукционе, поднимет уровень исполнения контрактов и судебных решений, урегулирует отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Кстати, должник будет вправе обжаловать результаты продажи на электронном аукционе, если имеют место нарушения процедуры торгов. Также ограничена возможность управляющего реализацией имущества отменять аукцион, что защищает права должника. Кроме того, кредитные деньги, которые были потрачены на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, заключение пари, азартные игры, не будут списаны в результате процедуры банкротства. Это исключает манипуляции заемщиков нормами Кодекса путем сознательного заимствования средств для указанных расходов с целью дальнейшего банкротства.

Затрагивает документ и корпоративное банкротство. Эти нововведения, по замыслу, должны сработать как антикоррупционная составляющая, а также обеспечат повышение уровня выполнения контрактов и улучшение инвестиционной привлекательности Украины.

«По оценкам экспертов, принятие этих изменений позволит Украине существенно повысить эффективность процедур банкротства и подняться в рейтинге Doing Business на 81 пункт по компоненту (с 149-го на 68-е место) и на 9 позиций в общем рейтинге. Для сравнения: за последние 3 года Украина смогла совокупно подняться лишь на 7 позиций в общем рейтинге Doing Business», - говорится в пояснительной записке к закону.

С такими выводами согласны и в Фонде гарантирования вкладов, который напрямую имеет отношение к погашению банковских долгов. Только в течение 2014-2017 годов – в процессе очистки банковской системы - 96 банков утратили свою платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд гривен. В настоящее время Фонд продолжает ликвидацию 92 банков.

Собственно, в Фонде считают, что Кодекс, а также судебная реформа позволят усилить права кредиторов и дадут толчок развитию банковской системы. В Фонде подчеркивают, что несовершенство законодательства часто используют недобросовестные заемщики или бывшие акционеры банков, выводя свои активы, чтобы помешать реализовать их через аукцион. То есть, минимизируют вероятность возвращения вкладов.

«Недопустимо принятие решений судами по формальному признаку. Но одна запятая, поставленная не в том месте, или ошибка в договоре на одну десятую метра иногда становятся причиной отмены договора ипотеки, и это лишает кредит обеспечения, а Фонд - возможности вернуть деньги вкладчикам», - отмечает заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

Положительную оценку Кодексу дали и в Нацбанке. Регулятор считает, что этот документ решает вопрос валютной ипотеки, предоставляя заемщикам льготные условия погашения кредитов под покупку единственного жилья. Заемщики смогут получить льготную ставку на уровне индекса 12-месячных депозитов плюс 0,5% годовых, а также значительное увеличение сроков погашения - до 10 лет. По мнению НБУ, также кодекс решает вопрос неплатежеспособности заемщиков-физических лиц, которые смогут инициировать и пройти процедуру банкротства, не портя свою кредитную историю.

Эксперты тоже «за», но…

Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU считает, что принятие Кодекса имеет прямое отношение к оздоровлению банковской системы. Ее очищение не может быть завершено без зачистки балансов банков, в том числе и неплатежеспособных. Общий объем неработающих активов в функционирующих банках - почти 0,7 трлн гривен (21% ВВП), балансовая стоимость активов банков, которые находятся в Фонде гарантирования вкладов, – 0,5 трлн гривен (16% ВВП).

«Конечно, реальная стоимость этих активов теперь во много раз ниже и причиной этого является не только экономический кризис и потеря активов на неконтролируемых территориях, но и невероятные трудности с взысканием кредитов или имущества заемщиков, значительная часть которых банкроты. После принятия Кодекса есть ожидания более эффективного и быстрого процесса банкротства заемщиков, что значительно сократило бы пространство для мошенничества и усилило права кредиторов. Высокие риски невозврата кредитов и низкие recovery rates по проблемным кредитам - одна из основных причин высокой стоимости кредитных ресурсов в стране. Процедура банкротства не является приятной ни для кредиторов, ни для самого заемщика. Но она считается возможностью начать все с начала. Даже компании миллиардера и 45-го президента США заявлялись на процедуру банкротства 6 раз. В любом случае, для кредиторов и для экономики в целом это более предпочтительный вариант, чем многолетний уход от погашения долгов заемщиков, которые пользуются далекой от совершенства судебной системой. Важным моментом является предусмотренная процедура добровольного банкротства физических лиц, в частности, решение проблемы валютных заемщиков, так называемая сфера социального жилья. Пока нельзя с уверенностью сказать, насколько эффективной будет эта процедура. Как и любая только введенная процедура, процедура банкротства физических лиц должна пройти непростой этап становления», - подчеркнул Демкив.

Александр Бирюков, доктор юридических наук, советник юргруппы LCF считает, что Кодекс по процедурам банкротства, несомненно, является шагом вперед на пути приближения законодательства Украины к международным стандартам. Причем прежде всего, принятие парламентом этого закона является выполнением Украиной обязательства перед МВФ - это обещание было зафиксировано в меморандуме о сотрудничестве еще в 2010-2011 годах.

«Важно и то, что произошло практическое завершение создания полноценной системы банкротства в стране. Сейчас процедуры банкротства станут доступными для практически каждого человека, который имеет проблемы большой задолженности, и помогут их решить. В отношении тех составных системы банкротства физических лиц, которые обсуждались в экспертной среде при разработке проекта Кодекса, следует отметить, что в законе содержится общая норма о том, что производство по таким делам осуществляется в порядке, предусмотренном для юридических лиц. Но не все особенности имущественного состояния физического лица и природы его долгов нашли свое отражение в Кодексе. Еще одной, возможно, не совсем привлекательной чертой таких процедур может стать то, что такие посылы к порядку решения проблем неплатежеспособности юридических лиц могут восприниматься потенциальными пользователями данных процедур как сигнал того, что они могут быть достаточно сложными, длительными и дорогими. Разумеется, решение проблем задолженности физических лиц отличается от тех, что обычно возникают с несостоятельностью юридического лица выполнить имущественные обязательства перед бизнес-партнерами. Также в Кодексе недостаточно четко просматривается граница между банкротством физического лица и физического лица-предпринимателя. По своей сути такие конфликты - несколько различны. Скорее всего, суды столкнутся с необходимостью принимать сложные решения о реструктуризации долгов для каждой из этих категорий должников, или различных по своей природе долгов одного человека», - отметил юрист.

Партнер АО «Кролевецкий и партнеры», руководитель практики корпоративного права и международного структурирования бизнеса, адвокат Алексей Зайцев отмечает, что принятый Верховной Радой Кодекс по процедурам банкротства предусматривает абсолютно новый для Украины институт банкротства физических лиц. В отличие от действующего Закона «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом», который содержал три статьи о банкротстве физических лиц-предпринимателей, новый Кодекс - это целый блок статей, в том числе о возобновлении платежеспособности физического лица, а также физического лица-предпринимателя. Такой институт существует в законодательстве многих развитых стран, в том числе в ЕС.

«Целью «банкротства» физических лиц является возможность для добросовестных должников, которые, в силу каких-то обстоятельств, оказались в сложном финансовом положении, выйти из такого кризисного состояния и погасить все свои долги, часть из которых будет просто списана. Однако данная процедура влечет определенные ограничения для такого физлица, в том числе ограничение в праве выезда за границу, раскрытие конфиденциальной информации, касающейся имущественного состояния должника, всех его доходов, счетов в банках и остатках на них, родственных связей должника, ограничение суммы, необходимой для жизни должника и лиц, которые находятся на его иждивении. И это далеко не все негативные последствия для такого должника. Но главным плюсом этого института является возможность списать часть долгов с физического лица и выйти из долговой ямы. Также новый Кодекс не предоставил право кредиторам должника-физического лица инициировать процедуру возобновления платежеспособности, что является плюсом для должников», - подчеркнул эксперт.

При этом одним из минусов Кодекса он назвал отмену закона о моратории на взыскание имущества граждан по валютным кредитам, поскольку сам Кодекс не предусматривает порядок погашения курсовой разницы, указывается только конвертирование требований кредиторов в гривне по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности. Также к минусам он отнес существенную стоимость такой процедуры, поскольку необходимо будет оплатить судебный сбор и затраты на вознаграждение арбитражного управляющего.

Будут ли украинцы массово становиться банкротами, чтобы начать жизнь с чистого листа? Прогнозировать эксперты не берутся. Но уже тот факт, что у миллионов наших сограждан появится возможность решить вопрос банковских задолженностей, а банкам – очиститься от проблемных кредитов, вполне можно отнести к позитивным. Ведь к октябрю текущего года задолженность украинцев перед банками достигла 197,4 млрд гривен. Только за последний год она выросла на 27,2 млрд гривен. Возможно, новый Кодекс поможет справиться с этой проблемой.

Нана Черная