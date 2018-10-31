Цель Украины - войти в ТОП-50 в рейтинге Doing Business - Порошенко

По словам президента, 71-е место Украины в опубликованном сегодня рейтинге Doing Business его не удовлетворяет.

Целью Украины является попадание в число первых 50 стран в рейтинге Doing Business, заявил во время встречи с бизнесом президент Украины Петр Порошенко.

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"Цель - попасть в число 50 лучших", - сказал он.

По словам президента, 71-е место Украины в опубликованном сегодня рейтинге Doing Business его не удовлетворяет.

"Украина заслуживает лучшего", - сказал он.

Глава государства отметил, что Украина могла бы существенно улучшить свой нынешний показатель, если бы закон о неплатежеспособности был принят на несколько месяцев ранее.

Также он указал на то, что нужно решить проблему подключения бизнеса к электросетям, что в будущем позитивно скажется на рейтинге страны.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на пять позиций и заняла 71 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019.