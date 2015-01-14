В России признали, что при цене нефти в $40 ВВП страны упадет на 5%

Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев, передает ТАСС.

"В сценарных расчетах заложено падение экономики от 3 до 5% при цене на нефть, соответственно, $60 и $40 за баррель", - сказал Ведев.

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При этом при цене 40 долларов среднегодовой курс российского рубля может составить порядка 60-70 рублей за доллар.

Ранее сообщалось, что российский рубль падает вслед за нефтью. Курс евро во время открытия сегодняшних торгов снова достиг отметки выше 78 руб. На максимуме, на открытии, он достиг отметки в 78,21 руб. за евро, доллар – 66,44 руб.