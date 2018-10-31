Президент не собирается отказываться от идеи налога на выведенный капитал

Порошенко выразил надежду, что идея налога на выведенный капитал будет реализована при первой возможности.

Президент Украины Петр Порошенко не собирается отказываться от идеи внедрения налога на выведенный капитал.

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Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса.

"Я не собираюсь отходить от идеи введения налога на выведенный капитал. Надеюсь, что она будет реализована при первой возможности", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что если раньше Международный валютный фонд однозначно выступал против внедрения такого налога в Украине, то сейчас МВФ воспринимает эту идею уже более положительно - вся проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Порошенко уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики.