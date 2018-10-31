Президент не собирается отказываться от идеи налога на выведенный капитал
16:57, 31 октября 2018Финансы
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Порошенко выразил надежду, что идея налога на выведенный капитал будет реализована при первой возможности.
Президент считает, что налог на выведенный капитал поможет росту украинской экономики / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко не собирается отказываться от идеи внедрения налога на выведенный капитал.
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Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса.
"Я не собираюсь отходить от идеи введения налога на выведенный капитал. Надеюсь, что она будет реализована при первой возможности", - сказал Порошенко.
Президент отметил, что если раньше Международный валютный фонд однозначно выступал против внедрения такого налога в Украине, то сейчас МВФ воспринимает эту идею уже более положительно - вся проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.
Порошенко уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики.
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