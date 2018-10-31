Порошенко подписал закон о независимых набсоветах в госбанках

Для формирования независимых наблюдательных советов в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" требовались изменения в законодательстве.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый в начале июля закон о совершенствовании корпоративного управления, предполагающий формирование независимых наблюдательных советов в государственных банках "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, после подписания закона Кабинет министров создаст конкурсную комиссию для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков.

Также сообщается, что в разработке закона принимали участие представители международных финансовых организаций, включая Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июля приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в числе которых шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

В национализированных "Укргазбанке" и "ПриватБанке" сформированы независимые набсоветы, в то время как формирование таких советов в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" требовали изменений в законодательство.