Платежный баланс Украины ушел в минус на $418 миллионов

В сентябре платежный баланс сведен с дефицитом 582 миллиона долларов.

Платежный баланс Украины за январь-сентябрь 2018 года сведен с дефицитом 418 миллионов долларов против 1,919 миллиарда долларов профицита за аналогичный период 2017 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в сентябре платежный баланс сведен с профицитом 582 миллиона долларов против 637 миллионов долларов профицита годом ранее.

Отрицательное сальдо текущего счета составило 1,699 миллиарда долларов в сентябре и 3,878 миллиарда долларов - с начала года.

Приток по финансовому счету составил 1,112 миллиарда долларов в сентябре и 3,424 миллиарда долларов – с начала года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое больше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.