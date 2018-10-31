Порошенко на встрече с бизнесом подписал закон "Маски-шоу стоп-2"

С сегодняшнего дня сотрудники правоохранительных органов будут нести персональную ответственность за неправомерные действия в отношении бизнеса.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (так называемый "Маски-шоу стоп-2").

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Это подписание состоялось непосредственно на встрече с бизнесом.

"Закон под условным названием "Маски-шоу стоп-2", который упрощает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения во время уголовного дела, потом отмененные судом. Простым языком, за неправомерное преследование бизнеса виновные с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, в том числе и материальную", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№ 8490).

На заседании парламента председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что впервые в законодательстве Украины предусмотрено, что государство может компенсировать ущерб потерпевшему с помощью "обратного требования" к виновным лицам.