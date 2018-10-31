Внешняя торговля Украины ушла в "минус" на $8,6 миллиарда

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 41%.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-сентябрь 2018 года сведен с дефицитом на уровне 8,598 миллиарда долларов, что в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 5,794 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за указанный период вырос на 41,4% - до 9,047 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами сократился на 25,8% - до 449 миллионов долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.