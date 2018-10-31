Завтра в Украине продолжит дешеветь валюта

Официальный курс НБУ на 1 ноября: 100 USD – 2811,8832 гривни; 100 EUR – 3182,4894 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2811,8832 (31 октября – 2816,4437)

100 EUR – 3182,4894 (31 октября – 3202,8598)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,14/28,17 гривни/доллар.

После укрепления в первой половине дня на 7 копеек гривня во второй половине дня подешевела в таких же пределах, и текущие котировки соответствуют уровню закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,85/31,88 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1084 гривни/доллар.