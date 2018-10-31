Порошенко назвал условия, при которых рынок труда Украины станет конкурентоспособным

По его словам, производительность труда можно увеличить с помощью внедрения налога на выведенный капитал, что приведет к модернизации производства.

Украинские работодатели могут стать более конкурентоспособными по сравнению с европейскими в случае не только повышения зарплаты работникам, но и улучшения показателей производительности труда.

Об этом на встрече с бизнесом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Рынок труда должен быть конкурентоспособным. Но это достигается не только повышением зарплаты, но и производительности труда. Только объединение этих факторов даст правильный ответ", - заявил глава государства.

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По словам Порошенко, производительность труда можно увеличить с помощью внедрения налога на выведенный капитал, что даст возможность бизнесу вкладывать средства в обновление производственной базы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует в этом году обеспечить рост средней зарплаты в Украине до 10 тыс. грн.