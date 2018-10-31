Большинство в набсоветах госбанков должны составлять независимые члены - Порошенко

По словам президента, это убережет госбанки от сомнительных операций.

Большинство в наблюдательных советах государственных банков Украины должны составлять независимые члены, заявил во время встречи с бизнесом президент Украины Петр Порошенко.

"Большинство в этих советах должны составлять независимые члены, независимые директора. Это абсолютно западная, прозрачная практика. Никто больше не сможет надавить на банк, чтобы выдать политически или коррупционно мотивированный кредит", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июля приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в числе которых шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

В национализированных «Укргазбанке» и «ПриватБанке» сформированы независимые набсоветы, в то время как формирование таких советов в государственных «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке» требовали изменений в законодательство.