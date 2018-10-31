Порошенко призвал Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене

Это добавит прозрачности и эффективности в защите прав собственности в Украине, отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение во втором чтении законопроекта о бизнес-омбудсмене.

Об этом глава государства сказал на встрече с бизнесом.

«Для надлежащей защиты прав честного бизнеса парламент должен ускорить рассмотрение во втором чтении закона о бизнес-омбудсмене. Это добавит прозрачности и эффективности в защите прав собственности в Украине», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, вводящий на законодательном уровне в Украине институт бизнес-омбудсмена как постоянно действующий инструмент защиты бизнеса в стране, а также контроля за регуляторными органами и регуляторной деятельностью государства.