Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США, который уже превысил $21 триллион

На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.

Президент США в среду заявил, что Америка начнет выплаты по государственному долгу, который с начала президентства Трампа вырос почти на 1,7 триллионов долларов и составил более 21 триллиона.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание The Hill.

В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских каденций.

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова президента в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс.

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Некоторые эскперты отмечают, что несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение государственного долга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США, увеличения бюджета Минобороны и др.

На прошлой неделе президент США пообещал новую серию сокращений налогов.

Издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что Минфин США планирует в этом году выпустить облигаций государственного займа на сумму 1,338 триллионов долларов, что почти вдвое превышает объем долговых обязательств США, выпущенных в 2017-м году.

Ранее УНИАН сообщал, что ВВП США по итогам второго квартала 2018 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.