Пенсионный фонд получил нового руководителя

Им стал бывший госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус.

Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него экс-госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса.

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Об этом УНИАН сообщиили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"Сегодня утром министр Минсоцполитики представил трудовому коллективу нового руководителя", - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе подтвердили, что им стал бывший госсекретарь Министерства финансов Евгений Капинус.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда Алексея Зарудного, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле. По словам Гройсмана, задержки с выплатой пенсий в июле - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины. В самом Пенсионном фонде задержки объяснили кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Расходы Пенсионного фонда в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39,9%, или на 49,7 млрд грн, и составили 174,3 млрд грн.

В первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 млрд грн, из которых 95,5 млрд грн составили собственные средства.

Справка УНИАН. Евгений Капинус занимал должность госсекретаря Мининстерства финансов с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. До этого он был заместителем министра финансов.

В январе 2008 года Кабинет министров назначил Алексея Зарудного на должность председателя правления Пенсионного фонда вместо Бориса Зайчука.

В марте 2010 Зарудного уволили. В декабре 2014 года Кабмин снова назначил Зарудного председателем Пенсионного фонда.