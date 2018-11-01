НБУ вводит для банков новый норматив ликвидности

Значение норматива будет доведено до 100% поэтапно.

Национальный банк с 1 декабря вводит для банков новый обязательный норматив – коэффициент покрытия ликвидности (LCR).

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Как сообщается на сайте НБУ, банки будут рассчитывать норматив ежедневно как 30-дневную среднеарифметическую скользящую величину, то есть, первой отчетной датой для норматива станет 31 декабря 2018 года.

Отмечается, что значение норматива будет доведено до 100% поэтапно: с 80% с 31 декабря 2018 года до 90% с 1 июня и 100% - с 1 декабря 2019 года.

Также сообщается, что с января Нацбанк начнет публикацию информации о выполнении LCR в разрезе банков.

Справка УНИАН. Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария.

Коэффициент разработан Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС.