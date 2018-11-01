Украинские банки нарастили прибыль в 8 раз

Банки за январь-сентябрь заработали 10,9 млрд грн.

Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2018 года получили 10,9 млрд грн прибыли, что в 8 раз выше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,4 млрд грн.

Читайте такжеВ украинских банках стало меньше проблемных кредитов

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, операционные доходы банков за этот период выросли на 20,3% за счет чистых процентных и комиссионных доходов, расходы - на 24,5%.

По информации регулятора, за 9 месяцев сектор сформировал 19,9 млрд грн резервов, что на 24,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-август 2018 года получили 13,747 млрд грн прибыли, что в 4 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года в размере 3,429 млрд грн.