Нацбанк подсчитал, на сколько гривня укрепилась к доллару
Национальная валюта Украины за октябрь укрепилась к доллару США по официальному обменному курсу на 0,5%.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за октябрь, опубликованном на сайте регулятора.
По оценкам НБУ, за этот период гривня укрепилась к евро на 3,3%.
Отмечается, что в октябре ситуация на валютном рынке улучшилась вследствие снижения ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и наличном рынке при одновременном увеличении предложения валюты со стороны клиентов банков, прежде всего предприятий агропромышленного комплекса, и населения.
Весомыми факторами были также улучшение рыночных настроений на фоне прогресса в отношениях с Международным валютным фондом, а также сохранение присутствия НБУ на валютном рынке, что способствовало снижению волатильности курса гривни.
В октябре сальдо операций НБУ с иностранной валютой было положительным и составило почти 200 млн долл., а с начала года – 0,8 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за август девальвировала к доллару США на 5,7% по официальному обменному курсу.
В сентябре ситуация на валютном рынке в целом стабилизировалась, и по итогам месяца официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне августа.
Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,13/28,18 грн/долл.