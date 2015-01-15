Российское правительство поможет ВТБ и "Газпромбанку"

ВТБ, "Газпромбанк" и "Россельхозбанк" попадут в список банков, которые будут докапитализированы через ОФЗ (облигации федерального займа).

Как пишет ТАСС, об этом заявил журналистам в рамках Гайдаровского форума замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Читайте такжеУ Фирташа заявили, что урегулировали спор с «Газпромбанком» о погашение кредита в $842,5 млн"Мы ожидаем, что ВТБ, "Газпромбанк" и "Россельхозбанк" получат средства по программе триллиона (предоставление средств от Агентства страхования вкладов через ОФЗ). Вчера вечером совет директоров АСВ утвердил критерии и, по моей оценке, эти банки в список попадают", - сказал Моисеев.