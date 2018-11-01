ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины

Банк считает, что перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с МВФ.

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в сообщении пресс-службы инвестора со ссылкой на последний отчет о региональных экономических перспективах, перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Выполнение нового соглашения "stand-by" с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года", - говорится в сообщении.

В 2019 году ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3%, как и ранее.

Отмечается, что на 2018-2019 годы приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза.

Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем в этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 10,1%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,5% при инфляции 9%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 миллиарда евро в рамках около 400 проектов.