Российский рубль продолжает падать вслед за нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.00 мск повышался к предыдущему закрытию на 0,6 рубля и равнялся 65,4 рубля, курс евро - на 0,7 рубля до 77 рублей, следует из данных Московской биржи, сообщает Прайм.

В четверг доллар и евро опускались до 63,1 рубля и 74,4 рубля соответственно.

С утра поддержку рублю оказал возврат нефтяных цен к уровню 48 долларов за баррель по марке Brent, произошедший накануне вечером после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США.

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Однако сохранение опасений по поводу снижения рейтинга РФ агентством S&P до спекулятивного уровня продолжает оказывать давление на рубль, и он уже спустя полчаса вернулся в зону снижения против доллара и евро, тем более что и нефтяные цены после вчерашнего скачка вверх опять сползают и уже ниже 48 долларов.