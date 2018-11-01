Российские санкции коснулись двух финучреждений из крупнейших в Украине

В санкционном списке банк "Кредит Днепр" Виктора Пинчука и страховая компания "ИНГО Украина" Александра Ярославского.

Введенные Российской Федерацией санкции против граждан и компаний из Украины распространяются на два финансовых учреждения из крупнейших – банк "Кредит Днепр" и страховую компанию "ИНГО Украина".

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В частности, в опубликованном на сайте правительства РФ санкционном списке находится банк "Кредит Днепр", принадлежащий бизнесмену Виктору Пинчуку через компанию Brancroft Enterprises Limited, Кипр.

Также в перечне страховая компания "ИНГО Украина", в июле прошлого года приобретенная группой компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины санкции в форме блокирования безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрета на перечисление средств за пределы России.