Налог на международные посылки стоимостью выше 22 евро: эксперт рассказал о последствиях

Эксперт отметил, что инициатива о введении налогообложения на международные посылки в Украину, если их стоимость превышает 22 евро, сыграет на руку «серым перевозчикам», которые будут декларировать неправдивые данные о стоимости и предлагать подобные сервисы для граждан.

Министерство финансов и Государственная фискальная служба готовят инициативу по введению необлагаемого «потолка» для почтовой посылки на уровне 22 евро взамен нормы о беспошлинном получении трех международных отправлений в месяц.

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Об этом УНИАН сообщил эксперт по правовым вопросам исследовательского центра Case Ukraine Андрей Саварец.

«Я так понимаю, что эту инициативу «о четвертой посылке» будут понемногу «сливать». Это видно уже из ответа Государственной фискальной службы на запрос Ассоциации профессиональных таможенных посредников, где она признала, что механизма нет, программно-информационного комплекса нет, как внедрять в жизнь данную норму (о налогообложении начиная с четвертой международной посылки – УНИАН) мы не знаем», - сказал эксперт.

По его словам, таким образом за два месяца до того, как норма должна заработать, «уже видно, что законы Украины не исполняются даже государственными органами. Государственный аппарат, который генерирует законы, сам их не исполняет».

Эксперт также отметил, что инициатива о введении налогообложения на международные посылки, которые ввозятся в Украину, если их стоимость превышает 22 евро, сыграет на руку «серым перевозчикам», которые «будут декларировать неправдивые данные о стоимости и предлагать подобные сервисы для граждан, чтобы у тех не было «хлопот в общении с таможенниками».

Саварец считает, что само ограничение не скажется на гражданах, которые делают заказы с популярных интернет-площадок, таких как AliExpress и Amazon, ведь украинцы часто покупают мелкие товары с довольно низкой стоимостью.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины совместно с Государственной фискальной службой инициируют введение налогообложения на международные посылки, которые ввозятся в Украину, если их стоимость превышает 22 евро. Эта инициатива уже была несколько лет назад отвергнута Минфином из-за "шквала критики", несмотря на то, что лоббисты апеллировали к европейским нормам.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», согласно которому один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна превышать 150 евро. А начиная с четвертой такие отправления будут облагаться НДС, пошлиной и акцизом. Данное ограничение должно заработать с 1 января 2019 года. При этом эксперты предполагают, что "скандальный закон" не заработает накануне "предвыборной гонки". Кроме того, ни правительство, ни таможня, ни операторы до сих пор не разработали механизм его реализации.