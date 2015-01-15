В Раде не видят со стороны руководства НБУ желания сотрудничать для стабилизации финсистемы

Об этом заявил в интервью журналистам председатель профильного парламентского комитета Сергей Рыбалка.

По его словам, члены комитета из разных парламентских фракций удивлены сложившейся ситуацией. «Мы понимаем, что мы все в одной лодке, которая может утонуть. Поэтому комитет не просто выражает готовность всеми силами помогать правительству и НБУ. Мы это уже делаем. Важным инструментом для стабилизации банковской системы должен стать новый закон, принятый парламентом в конце года, об упрощении капитализации и реструктуризации банков. Этот правительственный законопроект был доработан в нашем комитете. Была во многом учтена позиция представителей НБУ. В этом процессе участвовали, и представители Минфина, и Фонда гарантирования вкладов физлиц. Закон дал НБУ дополнительные механизмы и полномочия для «вычищения» финансовой системы», - сказал Сергей Рыбалка.

В то же время, по его словам, членов комитета удивляет и настораживает нежелание руководителя НБУ сотрудничать. «К примеру, Президент Порошенко всегда находит время для того, чтобы прийти в парламент и лично пояснить депутатам свою позицию. Даже «царь» Янукович, превративший Раду в приложение к своей администрации, иногда все же приходил к депутатам», - сказал Сергей Рыбалка. По его словам, остается загадкой, почему руководитель НБУ не находит времени пообщаться с членами профильного комитета о стратегии стабилизации финансового сектора. Нежеланием сотрудничать со стороны главы Нацбанка удивлены также представители других ключевых парламентских комитетов, отметил Сергей Рыбалка.

Представитель фракции Радикальной Партии подчеркнул, что качественные реформы невозможны без ежедневного взаимодействия правительства, НБУ и ключевых парламентских комитетов. «Как можно делать реформы без ежедневного сотрудничества?» - заявил он.

Сергей Рыбалка сообщил, что до сих пор руководство НБУ не ответило по сути ни на один официальный запрос профильного комитета. «С одной стороны зампред НБУ Александр Писарук публично заявляет о том, что процедура предоставления банкам рефинансирования теперь будет абсолютно открытой для общества. И в то же время, НБУ вообще не ответил на запросы финансового комитета парламента об объемах и условиях предоставления рефинансирования в 2014 году», - сообщил Сергей Рыбалка. По его словам, на запрос о том кому и сколько было продано валюты на валютных аукционах, Нацбанк на трех страницах пояснил, почему он не может предоставить эту информацию. «Мы конечно уважаем банковскую тайну. Но если мы хотим успокоить рынок, мы должны доказать, что все прозрачно и справедливо. Сокрытие информации только вызывает дополнительные подозрения и напряжение не только в банковской среде, но и среди широкого круга украинских бизнесменов. И экспортеров, которые недополучают на продаже валюты, и, особенно тех производителей, кто вынужден покупать валюту для закупки импортного сырья. На рынке есть уверенность, что на курсовой разнице зарабатывают избранные. Это разрушает надежду на стабилизацию. В то же время прозрачность вызывает доверие, чего как раз и не хватает отечественному финансовому рынку», - сказал Сергей Рыбалка. По его словам, в результате у участников рынка все больше недоверия к руководителю НБУ.