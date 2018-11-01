Фирташ получил долю в WOG за списание долгов в "Надра банке" - СМИ

В начале 2013 года олигарх получил 6,55% акций кипрской OWG Oil West Limited в обмен на списание долгов близких к "Континиуму" компаний в "Надра банка".

Олигарх Дмитрий Фирташ в 2013 году получил 6,55% акций компании OWG Oil West Limited, которая была среди основателей основных активов группы "Континиум".

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

По данным издания, в начале 2013 года олигарх получил 6,55% акций кипрской OWG Oil West Limited в обмен на списание долгов близких к "Континиуму" компаний в "Надра банка".

В распоряжении издания оказался проект договора купли-продажи 6,55% акций указанной компании, подготовленный юристами Group DF.

OWG Oil West Limited в то время была среди основателей основных активов группы "Континиум". Официально сделка была завершена в 2013 году.

До покупки в 2010 году Фирташем "Надра банка" его акционерами были Сергей Лагур и Игорь Еремеев, владевшие более 30% акций учреждения. С группой "Континиум" связан скандал по выводу из банка более 7 миллиардов гривень накануне смены собственника финансового учреждения.

В 2015 году издание Liga.net сообщало, что Фирташ ведет переговоры о покупке контрольной доли в группе WOG.

Тогда эту информацию поспешили опровергнуть и в Group DF, и в WOG. Впрочем, уже в марте 2016 факт переговоров подтвердил Петр Дыминский, который владел 25% акций WOG, но впоследствии сообщил о своем выходе из нефтяного бизнеса группы "Континиум".

"Думаю, если бы Фирташ стал акционером, у него стоял бы вопрос о минимум 20%, а он мог бы претендовать, может, и на 50%", - заявил Дыминский.

Также стало известно, что WOG построила часть своих заправок за деньги Фирташа.