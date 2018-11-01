Нацбанк не видит угроз для финансовой системы Украины от введенных Россией санкций

Из украинских банков в списке только «Кредит Днепр».

Национальный банк не видит угроз для финансовой системы Украины от введенных Россией санкций против 322 граждан и 68 компаний из нашей страны.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора со ссылкой на первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

«Нам нужно провести более детальный анализ, но учитывая, что большинство санкций касается физлиц, надеемся, что они после агрессии России не хранят свои активы в этой стране», - сказала Рожкова.

Она отметила, что из украинских банков в списке только «Кредит Днепр».

«Мы тоже рассчитываем, что у них нет операций с российскими контрагентами», - добавила замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины санкции в форме блокирования безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрета на перечисление средств за пределы России.