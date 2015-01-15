Фонд гарантирования начал ликвидацию очередного неплатежеспособного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 января начал ликвидацию «Прайм-Банка», сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, процедура ликвидации банков будет происходить до 13 января 2016 года включительно. Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Владислав Кадыров.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Прайм-Банке» до 3 января 2015 года.

Читайте такжеНБУ может ликвидировать неплатежеспособный "Актабанк"Справка УНИАН. «Прайм-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет существенной долей акций свыше 10%.

СМИ ассоциируют банк с супругой бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Волкова.